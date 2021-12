Porsche Taycan Gts Sport Turismo, la prova della sportiva elettrica per viaggiatori (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo la Cross Turismo, la Porsche Taycan introduce la Sport Turismo nella versione Gts. Pensata con un occhio particolare ai grandi viaggi stradali, comfort, lusso e praticità. Sempre con le ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo la Cross, laintroduce lanella versione Gts. Pensata con un occhio particolare ai grandi viaggi stradali, comfort, lusso e praticità. Sempre con le ...

Advertising

leomedmar : RT @observadorpt: Kia EV6 bate Porsche Taycan no teste do alce - IAMMRJACKSON : RT @observadorpt: Kia EV6 bate Porsche Taycan no teste do alce - observadorpt : Kia EV6 bate Porsche Taycan no teste do alce - math_sz1 : Finalmente vi um porsche taycan - RValdemburg : Arriva il camper Porsche: la Taycan si trasforma | Un lusso non per tutti, costa come una villa -