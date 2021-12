Porsche Taycan - A tu per tu con la GTS Sport Turismo - VIDEO (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ci sono volute tre lettere molto speciali perché la Porsche Taycan diventasse Sport Turismo, una delle varianti di carrozzeria meglio riuscite delle berlinone made in Zuffenhausen. Ancor più ma questo è un mio personalissimo parere della Cross. Il merito, appunto, è quasi tutto della sigla GTS, che proietta la super elettrica tedesca in una dimensione familiare, adatta al suo spiccato dinamismo: in effetti, la Taycan GTS Sport Turismo, con i suoi 517 cavalli, si piazza esattamente fra la 4S e la Turbo. Pure in termini di prezzo: si parte da 138.207 euro. Cristalli intelligenti. A cambiare sono soprattutto dettagli di stile: la carrozzeria della Porsche Taycan GTS Sport Turismo conquista paraurti più ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ci sono volute tre lettere molto speciali perché ladiventasse, una delle varianti di carrozzeria meglio riuscite delle berlinone made in Zuffenhausen. Ancor più ma questo è un mio personalissimo parere della Cross. Il merito, appunto, è quasi tutto della sigla GTS, che proietta la super elettrica tedesca in una dimensione familiare, adatta al suo spiccato dinamismo: in effetti, laGTS, con i suoi 517 cavalli, si piazza esattamente fra la 4S e la Turbo. Pure in termini di prezzo: si parte da 138.207 euro. Cristalli intelligenti. A cambiare sono soprattutto dettagli di stile: la carrozzeria dellaGTSconquista paraurti più ...

