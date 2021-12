Ponte e nuova viabilità tra Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Anas ha aggiudicato i lavori per la realizzazione del nuovo Ponte fra Montelupo e Capraia e per il nuovo asse viario che collegherà la strada statale 67 “Tosco Romagnola” con la strada provinciale 106 nei comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino ed Empoli, nella Città metropolitana di Firenze. L’intervento è stato presentato nell’ambito di una conferenza stampa dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Con lui l’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli, il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella, l’ingegnere Stefano Liani, responsabile Anas Toscana, e gli amministratori dei Comuni interessati dall’opera: Alessandro Giunti, sindaco di Capraia e Limite, Paolo Masetti, sindaco di ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Anas ha aggiudicato i lavori per la realizzazione del nuovofrae per il nuovo asse viario che collegherà la strada statale 67 “Tosco Romagnola” con la strada provinciale 106 nei comuni died Empoli, nella Città metropolitana di Firenze. L’intervento è stato presentato nell’ambito di una conferenza stampa dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Con lui l’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli, il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella, l’ingegnere Stefano Liani, responsabile Anas Toscana, e gli amministratori dei Comuni interessati dall’opera: Alessandro Giunti, sindaco di, Paolo Masetti, sindaco di ...

