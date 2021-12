“Pochi giorni e…”: Addio Serie A, il club resta gelato (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Terremoto in Serie A: la Salernitana, per la quale non sono arrivate proposte d’acquisto vincolanti, rischia l’esclusione. Ancora qualche giorno di speranza, in attesa che si palesi un soggetto credibile intenzionato ad investire nel progetto e a fornire tutte le garanzie economiche del caso. Il conto alla rovescia, nel frattempo, prosegue inesorabile: se non si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Terremoto inA: la Salernitana, per la quale non sono arrivate proposte d’acquisto vincolanti, rischia l’esclusione. Ancora qualche giorno di speranza, in attesa che si palesi un soggetto credibile intenzionato ad investire nel progetto e a fornire tutte le garanzie economiche del caso. Il conto alla rovescia, nel frattempo, prosegue inesorabile: se non si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

SkyTG24 : #Napoli, due amiche No vax muoiono di Covid a pochi giorni di distanza - enpaonlus : Milioni spesi per abbattere alberi secolari e condannarli dopo pochi giorni di esibizione malinconica. La transizio… - Toni_ct_1 : RT @BluEyes_rock: cresciuto un altro po'... tra pochi giorni, compie 3 mesi. 'Non sono bello?!? Mamma dice di sì.' ?? Miki. - mila_lavi : RT @sbkls79: Nonno che accompagnava il nipotino a fare equitazione. Giovane (intorno ai 60), giovanile e apparentemente in piena salute. A… - Galadri80846740 : Ma la sorpresona dell'estensione del #supergreenpass fino al 31/3? Come può una misura introdotta de facto da pochi… -