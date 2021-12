Pnrr | Marini | “A rischio fondi se sentenza Consulta su città metropolitana inascoltata”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) La riforma sullemetropolitane, pur nell’ambito di unadì inammissibilità, è stata ritenuta dallanon conforme alla Costituzione, in particolare per quanto riguarda l’individuazione del sindaco. “La sollecitazione della Corte non può rimanere. L’incostituzionalità accertata potrebbe, infatti, riflettersi in un vizio su tutti gli appalti a cui partecipano lemetropolitane, con il conseguente pericolo di perderein ambiti di intervento quali l’edilizia scolastica o le strade provinciali”. A sollecitare l’attenzione sulla recente, n. 240 del 2021, della Corte costituzionale è Francesco Saverio, professore ordinario di Diritto pubblico all’università Tor Vergata e Vicepresidente del Consiglio ...

... "Per evitare rischi dì contenziosi o, addirittura, di definanziamento dì una parte delsi ..., che ha anche presieduto quest'anno la Commissione su Roma Capitale, istituita dalla ministra ...Il Legislatore deve porsi il problema dell'assetto ottimale dei livelli territoriali e, in questa prospettiva, non si può dimenticare il tema di Roma Capitale, sul quale - conclude- già il ...NewTuscia – VITERBO – Tiziana Governatori è il nuovo Presidente della Federlazio di Viterbo, l’organismo di rappresentanza delle Piccole e ...La riforma sulle Città metropolitane, pur nell’ambito di una sentenza dì inammissibilità, è stata ritenuta dalla Consulta non conforme alla Costituzione, in particolare per quanto riguarda l'individua ...