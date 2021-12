Piano freddo, Zevi: 60 nuovi posti letto disponibili a breve (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma – L’assessorato al Patrimonio e Alle Politiche Abitative di Roma Capitale sostiene il Piano di emergenza freddo, mettendo a disposizione dei cittadini più di 600 mq in diverse strutture di Roma Capitale, per un totale di circa 60 nuovi posti letto. La gestione delle case di ospitalità notturna sarà affidata ai Municipi, che avranno così luoghi di accoglienza per i senzatetto in cerca di un riparo nelle ore più gelide, quando le condizioni meteorologiche mettono a rischio la loro sopravvivenza. Così il Campidiglio in una nota. Le strutture individuate dal Patrimonio si collocano in quattro diversi Municipi di Roma Capitale, per garantire una più ampia distribuzione dei centri di accoglienza nelle diverse aree della città. Di circa 600 mq complessivi, gli immobili saranno a disposizione di circa 60 ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma – L’assessorato al Patrimonio e Alle Politiche Abitative di Roma Capitale sostiene ildi emergenza, mettendo a disposizione dei cittadini più di 600 mq in diverse strutture di Roma Capitale, per un totale di circa 60. La gestione delle case di ospitalità notturna sarà affidata ai Municipi, che avranno così luoghi di accoglienza per i senzatetto in cerca di un riparo nelle ore più gelide, quando le condizioni meteorologiche mettono a rischio la loro sopravvivenza. Così il Campidiglio in una nota. Le strutture individuate dal Patrimonio si collocano in quattro diversi Municipi di Roma Capitale, per garantire una più ampia distribuzione dei centri di accoglienza nelle diverse aree della città. Di circa 600 mq complessivi, gli immobili saranno a disposizione di circa 60 ...

