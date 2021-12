Personale scolastico e forze dell’ordine, da oggi obbligo vaccinale. Quarantena o tampone per chi arriva dall’estero Ordinanza del ministro della Salute (Di mercoledì 15 dicembre 2021) obbligo di vaccino anti corona vurus, da oggi, per il Personale scolastico e le forze dell’ordine, tra le altre categorie. Da domani Quarantena di cinque giorni per chi arriva dall’estero per i non vaccinati, obbligo di tampone per chi giunge in Italia dall’estero ed è vaccinato. Norme sancire in una Ordinanza del ministro della Salute. Divieto di giungere in Italia da otto Paesi africani. L'articolo Personale scolastico e forze dell’ordine, da oggi obbligo vaccinale. Quarantena o ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 15 dicembre 2021)di vaccino anti corona vurus, da, per ile le, tra le altre categorie. Da domanidi cinque giorni per chiper i non vaccinati,diper chi giunge in Italiaed è vaccinato. Norme sancire in unadel. Divieto di giungere in Italia da otto Paesi africani. L'articolo, dao ...

