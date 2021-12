Perché le aziende hanno bisogno di leader gentili (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Potremmo dire che tutto è cominciato con un elefante. Probabilmente una mamma elefante. E con la sua spinta “gentile” al piccolo – si fa per dire: appena nato è già un quintale – magari usando la proboscide, per suggerirgli il cammino giusto, le abitudini sociali, uno stimolo a decidere, senza perdere tempo. Soprattutto per evitare che il piccolo elefantino, se mai avesse coscienza, potesse dire: Perché mi tratti male? La domanda è quella che si pone Guido Stratta, direttore Risorse Umane di Enel, quando parla del suo libro “Ri-evoluzione. Il potere della leadership gentile”, scritto a quattro mani con la psicoterapeuta Bianca Straniero Sergio (Franco Angeli editore). Una domanda che si è fatto spesso all’inizio della sua carriera e che ha sentito ripetere spesso da qualche suo più giovane collega, quando ha a che fare con il suo “superiore”. Il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Potremmo dire che tutto è cominciato con un elefante. Probabilmente una mamma elefante. E con la sua spinta “gentile” al piccolo – si fa per dire: appena nato è già un quintale – magari usando la proboscide, per suggerirgli il cammino giusto, le abitudini sociali, uno stimolo a decidere, senza perdere tempo. Soprattutto per evitare che il piccolo elefantino, se mai avesse coscienza, potesse dire:mi tratti male? La domanda è quella che si pone Guido Stratta, direttore Risorse Umane di Enel, quando parla del suo libro “Ri-evoluzione. Il potere dellaship gentile”, scritto a quattro mani con la psicoterapeuta Bianca Straniero Sergio (Franco Angeli editore). Una domanda che si è fatto spesso all’inizio della sua carriera e che ha sentito ripetere spesso da qualche suo più giovane collega, quando ha a che fare con il suo “superiore”. Il ...

IlContiAndrea : Perché mai furente? Anche i vaccinati possono contrarre il Covid. Lo sanno tutti. Non vedo il problema. In alcune a… - GustavoMichele6 : @coniglione Le aziende edili hanno guadagnato, ma non sono state sommerse da miliardi. Avrebbero potuto guadagnare… - lovetalkyeol : e ovviamente succede anche con le grandi aziende perché sia mai essere di parola - meredith_gal : RT @IlContiAndrea: Perché mai furente? Anche i vaccinati possono contrarre il Covid. Lo sanno tutti. Non vedo il problema. In alcune aziend… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Perché mai furente? Anche i vaccinati possono contrarre il Covid. Lo sanno tutti. Non vedo il problema. In alcune aziend… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché aziende Gli appelli di Mattarella e i veri problemi della politica attiva del lavoro ... estendendolo anche alle aziende che chiudono e falliscono, diversamente dalla finalità originaria ... È vero che sulla carta non siamo all'anno zero, perché ci sono i 4,4 miliardi da qua al 2026 per ...

Data protection e cyber recovery, un legame imprescindibile ... Country Lead Data Protection Solutions di Dell Technologies Italia il perché di questo aumento e quali sono gli strumenti e l'approccio che le aziende oggi devono adottare per proteggere i loro dati.

Revisori legali, con esposizione di 300 mld forte attenzione a moratorie imprese latinaoggi.eu ... estendendolo anche alleche chiudono e falliscono, diversamente dalla finalità originaria ... È vero che sulla carta non siamo all'anno zero,ci sono i 4,4 miliardi da qua al 2026 per ...... Country Lead Data Protection Solutions di Dell Technologies Italia ildi questo aumento e quali sono gli strumenti e l'approccio che leoggi devono adottare per proteggere i loro dati.