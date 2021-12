Perché il mondo istituzionale del cinema ha amato così poco Lina Wertmüller? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È già passato qualche giorno, ma non cessa di stupirmi la freddezza un po’ distratta dei colleghi con cui è stata commentata la morte di una grande regista come Lina Wertmüller. Non riesco a spiegarmi la diserzione massiccia del mondo dello spettacolo al suo funerale, il gelo così spudorato delle reazioni, la scarsa generosità dei necrologi, l’avarizia dei ricordi, la solita, insopportabile supponenza nella prosa dei critici paludati, l’imbarazzo nel tributare il giusto riconoscimento a una protagonista assoluta del cinema italiano, la mancanza di un senso di lutto collettivo per una voce così importante che si spegne. Mi è già capitato di dire che la Wertmüller sta al cinema italiano come Lucio Battisti stava alla storia della canzone italiana: ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È già passato qualche giorno, ma non cessa di stupirmi la freddezza un po’ distratta dei colleghi con cui è stata commentata la morte di una grande regista come. Non riesco a spiegarmi la diserzione massiccia deldello spettacolo al suo funerale, il gelospudorato delle reazioni, la scarsa generosità dei necrologi, l’avarizia dei ricordi, la solita, insopportabile supponenza nella prosa dei critici paludati, l’imbarazzo nel tributare il giusto riconoscimento a una protagonista assoluta delitaliano, la mancanza di un senso di lutto collettivo per una voceimportante che si spegne. Mi è già capitato di dire che lasta alitaliano come Lucio Battisti stava alla storia della canzone italiana: ...

