Perché BlackRock e gli altri big puntano sulla sostenibilità (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La finanza sostenibile è in volo, ma occhio al rischio "greenwashing" di fronte a volumi di investimenti tanto elevati.

Ultime Notizie dalla rete : Perché BlackRock BlackRock: nel 2022 attesa replica 2021, performance azioni meglio di bond Da un punto di vista degli investimenti, BlackRock preferisce le azioni al reddito fisso e rimane sovrappesata alle obbligazioni indicizzate all'inflazione. A livello di regioni, il gestore ritiene ...

Perché i big della finanza puntano sulla sostenibilità Ursula Marchioni , Head of BlackRock Portfolio Consulting Emea, parlando con Repubblica ha ...degli Esg vanno valorizzate sottolineando che "si tratta di investimenti nell'economia reale perché ...

