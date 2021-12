Per la prima volta la quota dei No Vax in Italia scende sotto i 6 milioni (Di mercoledì 15 dicembre 2021) . A non aver ricevuto neanche una dose in Italia sono ancora 6,346 milioni di persone alle quali, però, vanno sottratti i 368mila soggetti che, secondo i numeri forniti dal governo, sono guariti al massimo da sei mesi. Il risultato è 5,997. Lo rivelano i dati di Lab24 del Sole 24 Ore. Insomma, l’introduzione del Super Green Pass rafforzato e l’estensione dell’obbligo vaccinale sembrano aver contribuito a rimpicciolire la fetta di popolazione refrattaria al vaccino. Il confronto con l’inizio di ottobre la dice lunga: solo due mesi fa gli Italiani che non avevano aderito alla campagna vaccinale erano oltre 8 milioni. Per quanto riguarda le fasce d’età, ancora secondo Lab24, il primato negativo spetta ai 40enni: il 15%, pari a 1,333 milioni di persone, non ha ricevuto nessuna dose. ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) . A non aver ricevuto neanche una dose insono ancora 6,346di persone alle quali, però, vanno sottratti i 368mila soggetti che, secondo i numeri forniti dal governo, sono guariti al massimo da sei mesi. Il risultato è 5,997. Lo rivelano i dati di Lab24 del Sole 24 Ore. Insomma, l’introduzione del Super Green Pass rafforzato e l’estensione dell’obbligo vaccinale sembrano aver contribuito a rimpicciolire la fetta di popolazione refrattaria al vaccino. Il confronto con l’inizio di ottobre la dice lunga: solo due mesi fa glini che non avevano aderito alla campagna vaccinale erano oltre 8. Per quanto riguarda le fasce d’età, ancora secondo Lab24, ilto negativo spetta ai 40enni: il 15%, pari a 1,333di persone, non ha ricevuto nessuna dose. ...

Advertising

Corriere : Usa, una donna per la prima volta a capo della polizia di New York - acmilan : #MilanRoma: Tickets are now available for matchday 20, buy yours now! ????? Biglietti disponibili per la prima di ri… - marattin : Dopo il grafico, ecco un breve commento ai dati pubblicati dal Mef sull’evasione. Dal 2014 al 2019 si è ridotta di… - verooocs : @ilbada_ per me nel 2023/2024 non so haha, comunque spero sempre il prima possibile - awfyne : RT @LegaVolleyFem: ?????? La Prosecco DOC @ImocoVolley #Conegliano è pronta ad iniziare l'avventura nel #Mondiale per #Club! Alle 16.30 ad #An… -