Per evitare il "liberi tutti" delle imprese un dedalo di norme non risolutive (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non serve una legge per stabilire che i licenziamenti via Whatsapp o Teams sono illegittimi, quindi nulli. Non serve perché lo dice già un'altra legge, datata 1966: all'articolo 2 c'è scritto che il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento al lavoratore "per iscritto" e se non lo fa allora quel licenziamento intimato diventa "inefficace". Se poi i licenziamenti in questione sono quelli collettivi, allora le tutele aumentano. La premessa è fondamentale per chiarire che le norme anti delocalizzazioni a cui sta lavorando il Governo non impediranno nulla di nuovo su questo fronte. E le cose non cambiano se si passa alla comunicazione dell'avvio della procedura di licenziamento: serve sempre una lettera o una Pec. Ma allora - è il quesito che si apre - perché queste norme sono indispensabili? Partiamo da quello che prevede la bozza del ...

