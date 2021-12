Per entrare in Italia dagli altri Paesi Ue, servirà il tampone anche ai vaccinati (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Italia blinda i confini in vista delle festività natalizie. E per arginare la corsa della variante Omicron, alza il muro difensivo alle frontiere. anche per chi proviene dagli altri Paesi europei. E anche per chi è vaccinato. Dal 16 dicembre chi arriva in Italia da tutti i Paesi dell’Unione europea e non è vaccinato dovrà rimanere in quarantena per cinque giorni, oltre a effettuare un test antigenico nelle 24 ore precedenti all’ingresso, oppure molecolare nelle 48 ore precedenti. Il test è obbligatorio anche per i vaccinati. Le nuove regole, contenute nell’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e condivisa dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sono state varate nel giorno in cui il governo ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’blinda i confini in vista delle festività natalizie. E per arginare la corsa della variante Omicron, alza il muro difensivo alle frontiere.per chi provieneeuropei. Eper chi è vaccinato. Dal 16 dicembre chi arriva inda tutti idell’Unione europea e non è vaccinato dovrà rimanere in quarantena per cinque giorni, oltre a effettuare un test antigenico nelle 24 ore precedenti all’ingresso, oppure molecolare nelle 48 ore precedenti. Il test è obbligatorioper i. Le nuove regole, contenute nell’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e condivisa dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sono state varate nel giorno in cui il governo ...

