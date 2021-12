Pechino 2022, Bach: “Il Cio non può risolvere i problemi politici del mondo” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “L’idea che i Giochi Olimpici possano cambiare il sistema politico di un Paese è assolutamente esagerata. Non è nostra responsabilità risolvere i problemi politici del mondo“. Ai microfoni della Zdf, il presidente del Cio, Thomas Bach, in vista dell’Olimpiade invernale in programma nel febbraio 2022 a Pechino, parla dei vari boicottaggi diplomatici all’indirizzo della Cina ad opera di Usa e alleati. “Quello che è successo negli anni a livello politico non rientra nella nostra sfera di influenza, non si può dare la colpa al Cio e ritenerlo responsabile di qualcosa che una o due generazioni di politici non sono riusciti a fare, noi siamo responsabili dei Giochi Olimpici“, ha aggiunto il dirigente tedesco, che non teme un boicottaggio diplomatico di massa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “L’idea che i Giochi Olimpici possano cambiare il sistema politico di un Paese è assolutamente esagerata. Non è nostra responsabilitàdel“. Ai microfoni della Zdf, il presidente del Cio, Thomas, in vista dell’Olimpiade invernale in programma nel febbraio, parla dei vari boicottaggi diplomatici all’indirizzo della Cina ad opera di Usa e alleati. “Quello che è successo negli anni a livello politico non rientra nella nostra sfera di influenza, non si può dare la colpa al Cio e ritenerlo responsabile di qualcosa che una o due generazioni dinon sono riusciti a fare, noi siamo responsabili dei Giochi Olimpici“, ha aggiunto il dirigente tedesco, che non teme un boicottaggio diplomatico di massa ...

