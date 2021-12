Pd | Letta | ' giovani al centro | 2022 sia anno di stop tirocini gratuiti'

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo mettere inel motore del nostro Paese e non con la retorica ma" con atti concreti: "Il primo salario deve essere un salario decente. Noi vogliamo che ilsia l'dell'eliminazione dei. Deve finire questa storia. Io non voglio eliminare gli stage, ma gli stage fparte del percorso formativo e non di quella lavorativo". Così Enricoall'Agorà sul Next Generation.

... perché non è giusto far lavorare delle persone, anche se, e non pagarle. Su questo non ... Enrico Letta ha rilanciato il tema. C'è chi nel governo, e io indico Giancarlo Giorgetti, sta facendo ...Il disegno di legge si prefigge l'obiettivo di valorizzare i giovani medici in formazione ... già consulente per le professioni sanitarie nei Governi Prodi 1 e 2, D'Alema, Amato, Monti, Letta e Renzi. ...Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo mettere i giovani nel motore del nostro Paese e non con la retorica ma" con atti concreti: "Il primo salario deve essere un salario decente. Noi vogliamo che ...