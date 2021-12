“Pazzesca!”. Jessica Selassiè show, Alex Belli è fuori dal GF Vip e lei lo umilia così (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In questi giorni il Gf Vip 6 ha regalato momenti di puro trash. Il triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, i tira e molla di Lulù e Manuel Bortuzzo, e prima della squalifica, l’attore di Centovetrine ha regalato una performance da brividi. Durante la festa di sabato Alex Belli si è messo al piano per cantare Bella, il brano di Riccardo Cocciante tratto dal musical Notre Dame de Paris e dedicato a Esmeralda e la sua performance, con tanto di reazioni di alcuni vip, come quella di Aldo Montano, ha fatto il giro del web con una serie di commenti esilaranti. Alex Belli si è immedesimato un po’ troppo nella parte, lasciandosi andare ad una interpretazione sopra le righe con acuti più simili a delle urla strazianti che hanno imbarazzato – non poco – gli altri ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In questi giorni il Gf Vip 6 ha regalato momenti di puro trash. Il triangolo tra, Soleil Sorge e Delia Duran, i tira e molla di Lulù e Manuel Bortuzzo, e prima della squalifica, l’attore di Centovetrine ha regalato una performance da brividi. Durante la festa di sabatosi è messo al piano per cantare Bella, il brano di Riccardo Cocciante tratto dal musical Notre Dame de Paris e dedicato a Esmeralda e la sua performance, con tanto di reazioni di alcuni vip, come quella di Aldo Montano, ha fatto il giro del web con una serie di commenti esilaranti.si è immedesimato un po’ troppo nella parte, lasciandosi andare ad una interpretazione sopra le righe con acuti più simili a delle urla strazianti che hanno imbarazzato – non poco – gli altri ...

