(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Chi può essere definito patriota tra gli uomini politici del passato? Di sicuro Sandroper la metà degli intervistati di unmostrato durante la puntata di DiMartedì. Il nome del presidente partigiano, capo di Stato dal 1978 al 1985, è di gran lunga il più citato tra le risposte (49%) e stacca in modo significativo tutte le altre opzioni. A seguire ci sono il segretario del Pci dal 1972 al 1984 Enricoe il presidente del Consiglio dei governi delguerra, il democristiano Alcide De, entrambi appaiati al 24%. Poi un altro presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, al Quirinale dal 1999 al 2006 che raccoglie il 15 per cento delle preferenze. In questa lista è ultimo Giorgio Almirante, già repubblichino a Salò e poi, con l’arrivo della ...

Advertising

fattoquotidiano : “Patrioti? Pertini, Berlinguer, De Gasperi”. Il sondaggio Ipsos dopo l’uscita di Meloni - angelo33189429 : I danni del vuoto pneumatico…se io avessi scritto una cosa simile,avrei fatto un buco per nascondere la testa,giust… - ZzuCicciu : RT @Elena81353537: Per chi attribuisce il termine #Patriota a certi PERSONAGGI vorrei dire che il PATRIOTA È UN PARTIGIANO COMBATTENTE DELL… - diMartedi : I sondaggi di Nando Pagnoncelli a #dimartedì @NPagnoncelli - renato240757 : RT @DavideRicci1973: Due patrioti a confronto. Trova le differenze. #Pertini #Berlusconi -

Ultime Notizie dalla rete : Patrioti Pertini

Il Fatto Quotidiano

... che vi rinchiusero i(quelli sì) libici, condannandoli in molti casi a morte atroce ? E l'... il partigiano Sandro, che qualche demente ha recentemente osato comparare proprio a ......si limita a twittare una foto di Sandro, socialista, partigiano e antifascista: 'Un presidente #patriota', scrive. Anche Stefano Fassina , deputato di Liberi e uguali, ricorda che i..."Secondo lei, 'patrioti' sono coloro che ostentano la migliore (o peggiore) faccia tosta per prendere in giro il popolo italiano" ...Non appena sentono la parola 'patria', i progressisti con lo status symbol dell'antifascismo militante scattano sull'attenti e lanciano l'allarme. La Meloni userebbe la parola 'patriota' per camuffare ...