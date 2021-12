"Patriota? No, camerata". Gad Lerner tocca il fondo, la crisi di nervi: come dà della "fascista" a Giorgia Meloni (Di mercoledì 15 dicembre 2021) come un tic, ecco che Gad Lerner torna ad attaccare Giorgia Meloni. Il tutto per quanto accaduto ad Atreju, la "svolta conservatrice", per le frasi su un presidente della Repubblica "Patriota", parola che l'intellighenzia di sinistra sembra voler vietare alla leader di Fratelli d'Italia. L'affondo dell'infedele Gad viaggia sui social, laddove scrive: "Giorgia Meloni adopera la parola ‘Patriota' come sinonimo di ‘camerata', cioè come distintivo retorico della sua comunità. Lo schema rimane sempre lo stesso: ‘Noi siamo veri patrioti, gli altri sono traditori della patria'. Ma il nazionalismo oggi è solo un ferrovecchio riciclato". Ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021)un tic, ecco che Gadtorna ad attaccare. Il tutto per quanto accaduto ad Atreju, la "svolta conservatrice", per le frasi su un presidenteRepubblica "", parola che l'intellighenzia di sinistra sembra voler vietare alla leader di Fratelli d'Italia. L'afdell'infedele Gad viaggia sui social, laddove scrive: "adopera la parola ‘sinonimo di ‘', cioèdistintivo retoricosua comunità. Lo schema rimane sempre lo stesso: ‘Noi siamo veri patrioti, gli altri sono traditoripatria'. Ma il nazionalismo oggi è solo un ferrovecchio riciclato". Ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Patriota camerata Lerner attacca la Meloni . Ma confonde conservatori e nazionalisti Ci vuole parecchia fantasia (e coraggio) per mettere sullo stesso piano il termine "patriota" a " camerata " equiparando il concetto di Patria con il fascismo. Sono decenni che la storiografia ha ...

Le fumate nere di Giorgia cercando il "patriota" E del resto proprio lui, il barone Jonghi Lavarini, in quel video spiegava che da quelle parti "patriota" è un sinonimo depurato di "camerata", che si deve usare "per adesso", prima che i fascisti (...

Gad Lerner attacca Giorgia Meloni. Ma confonde conservatori e nazionalisti ilGiornale.it Gad Lerner attacca Giorgia Meloni. Ma confonde conservatori e nazionalisti In un post Lerner se la prende con la leader di FdI accusandola di essere nazionalista e di usare il termine "patriota" come sinonimo di "camerata" senza accorgersi della svolta conservatrice e mancan ...

Che nausea i patrioti che hanno bisogno di confini in cui rinchiudersi Però resto un fan di Lennon e del suo inno, “Imagine there’s no countries”: immagina che non ci siano Paesi. Sono peggio che europeista: mondialista. Anzi cosmopolita, cittadino del cosmo. Quindi Gior ...

