“Paso Adelante” | arriva il revival della serie spagnola

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Unche tanti fan aspettavano dal nome “UPA Next”ildi “tvcelebre negli anni ’90, andata in onda in Italia su Italia Uno. La scuola di danza e i suoi personaggi tornano con undal nome UPA Next in onda sul servizio di streaming spagnolo ATRESplayer PREMIUM., quello che sappiamo sulNon si hanno molte notizie ma l’annuncio è ufficiale ed è stato dato sui social dalla compagnaAtresmedia. @ATRESplayer PREMIUM prepara 'UPA Next', regresa el universo de 'Un'https://t.co/1P7nvXqB7N — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) December 14, ...

Il servizio di video in streaming di Atresmedia, Atresplayer , ha annunciato ufficialmente un revival di, la serie spagnola ambientata in una scuola di ballo che nei primi anni Duemila ...Dopo anni di indiscrezioni, finalmente è ufficiale:sta per tornare. A 17 anni di distanza, la celebre serie tv spagnola avrà un revival intitolato " UnNext ". Unsbarca su Netflix Ad annunciarlo è stata la ...Arriva il revival di "Paso Adelante" serie tv spagnola celebre negli anni '90, andata in onda in Italia su Italia Uno. La scuola di danza ...Paso Adelante sta per tornare. La celebre serie tv spagnola dei prmi anni 2000 avrà un revival intitolato Un Paso Adelante .... Un Paso Adelante sbarca su Netflix Ad annunciarlo è stata la società spa ...