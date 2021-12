Parte da Fiumicino il primo volo diretto Italia-Australia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Fiumicino – Qantas, la principale compagnia aerea Australiana, avvierà un inedito collegamento diretto tra l’Italia e l’Australia a partire dal 23 giugno 2022, offrendo 3 voli settimanali tra Roma e Sydney (con scalo a Perth), per soddisfare la crescente domanda durante il periodo estivo. Per la prima volta nella storia dell’aviazione civile si potrà volare direttamente tra l’Australia e l’Europa Continentale, con un collegamento no stop tra Roma e Perth, punto più occidentale del continente Australiano, in 15 ore e 45 minuti. I passeggeri da Roma potranno inoltre scegliere se proseguire sul medesimo aeromobile fino a Sydney o iniziare la loro permanenza in Australia visitando Perth. Il collegamento sarà operato dal Boeing 787/900 Dreamliner, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 dicembre 2021)– Qantas, la principale compagnia aereana, avvierà un inedito collegamentotra l’e l’a partire dal 23 giugno 2022, offrendo 3 voli settimanali tra Roma e Sydney (con scalo a Perth), per soddisfare la crescente domanda durante il periodo estivo. Per la prima volta nella storia dell’aviazione civile si potrà volare direttamente tra l’e l’Europa Continentale, con un collegamento no stop tra Roma e Perth, punto più occidentale del continenteno, in 15 ore e 45 minuti. I passeggeri da Roma potranno inoltre scegliere se proseguire sul medesimo aeromobile fino a Sydney o iniziare la loro permanenza invisitando Perth. Il collegamento sarà operato dal Boeing 787/900 Dreamliner, ...

Advertising

ilfaroonline : Parte da Fiumicino il primo volo diretto Italia-Australia - BusCotral : @luigifiorani9 Ciao Luigi, parte alle 5:00 da Vejano, Piazza Diaz. Non ci sono corse dirette da Blera a Fiumicino. - luigifiorani9 : @BusCotral ciao ragazzi scusate il disturbo. Mi hanno detto che c'è un bus che parte da blera per Fiumicino alle 4… - raffy_nialler : @EatingWithNjall Guarda io ho visto che ultimamente non ci sono voli in generale neanche qui da fiumicino che ci parte di tutto - startzai : RT @AeroportidiRoma: Si è conclusa la settimana scorsa la prima #callforideas di ADR, e siamo felici di condividere gli ottimi risultati di… -

Ultime Notizie dalla rete : Parte Fiumicino Qantas e Adr annunciano primo volo diretto con Australia ... Nizza, Madrid, Parigi e 15 punti in Italia come Firenze, Milano e Venezia via Fiumicino, grazie ad ... "Da quando le frontiere hanno riaperto abbiamo subito riscontrato una forte domanda da parte della ...

Viterbo: Sport, tra integrazione e successo (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di Fiumicino, denominato 'Il Fontanile', ... La buona riuscita del Progetto e l'approvazione da parte della Commissione Europea si deve anche ...

Parte da Fiumicino il primo volo diretto Italia-Australia Il Faro online A Fiumicino presentato il progetto ToGetTher(E) A Fiumicino presentato il progetto ToGetTher(E). Cronaca - Proposto dalla cooperativa sociale L’Arco di Gallese alla Commissione Europea è l’unico in Italia finanziato dal Programma EAC nel 2020 ...

Fiumicino, risplende il Porto di Roma: restaurate le antiche colonne davanti al "Portico di Claudio" Ultimato il restauro delle antiche colonne davanti al “Portico di Claudio” ai porti Imperiali a Fiumicino. Il complesso archeologico della strada circondata dalle ...

... Nizza, Madrid, Parigi e 15 punti in Italia come Firenze, Milano e Venezia via, grazie ad ... "Da quando le frontiere hanno riaperto abbiamo subito riscontrato una forte domanda dadella ...(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di, denominato 'Il Fontanile', ... La buona riuscita del Progetto e l'approvazione dadella Commissione Europea si deve anche ...A Fiumicino presentato il progetto ToGetTher(E). Cronaca - Proposto dalla cooperativa sociale L’Arco di Gallese alla Commissione Europea è l’unico in Italia finanziato dal Programma EAC nel 2020 ...Ultimato il restauro delle antiche colonne davanti al “Portico di Claudio” ai porti Imperiali a Fiumicino. Il complesso archeologico della strada circondata dalle ...