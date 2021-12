Parco Nazionale del Vesuvio, torna il verde nelle aree colpite dagli incendi del 2017 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un nuovo intervento di rinaturalizzazione nelle aree violentemente colpite dagli incendi del 2017 è in fase di realizzazione nel Parco Nazionale del Vesuvio, in prossimità del Sentiero N. 4 “Lungo la Riserva Tirone – Alto Vesuvio”, all’interno del territorio comunale di Ercolano. L’intervento è sostenuto da Arca Fondi e rientra nella Campagna Nazionale Mosaico verde, sottoscritta dall’Ente Parco e ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente nel 2018, con lo scopo di facilitare l’incontro tra le necessità degli enti locali di recuperare aree verdi e la volontà delle aziende di investire risorse nella creazione o tutela di boschi permanenti, come misura ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un nuovo intervento di rinaturalizzazioneviolentementedelè in fase di realizzazione neldel, in prossimità del Sentiero N. 4 “Lungo la Riserva Tirone – Alto”, all’interno del territorio comunale di Ercolano. L’intervento è sostenuto da Arca Fondi e rientra nella CampagnaMosaico, sottoscritta dall’Entee ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente nel 2018, con lo scopo di facilitare l’incontro tra le necessità degli enti locali di recuperareverdi e la volontà delle aziende di investire risorse nella creazione o tutela di boschi permanenti, come misura ...

