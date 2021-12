Papu Gomez: “Tornare in Italia? Vorrei giocare nel Napoli. E su Insigne…” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alejandro “Papu“ Gomez, grandissima ex conoscenza del calcio Italiano, milita attualmente nel Siviglia. Ovviamente il calciatore all’Italia deve tantissimo, così come le squadre in cui ha giocato devono molto a lui. Tra tutte, non può essere dimenticata la parentesi atalantina, in cui il Papu è stato uno dei principali protagonisti dell’ascesa della squadra di Gasperini. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alejandro “, grandissima ex conoscenza del calciono, milita attualmente nel Siviglia. Ovviamente il calciatore all’deve tantissimo, così come le squadre in cui ha giocato devono molto a lui. Tra tutte, non può essere dimenticata la parentesi atalantina, in cui ilè stato uno dei principali protagonisti dell’ascesa della squadra di Gasperini. L'articolo

