Papu Gomez spiazza tutti: “Tornare in Italia? Napoli mi è sempre piaciuta” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alejandro 'Papu' Gomez, calciatore del Siviglia, ha parlato del suo futuro. L'argentino ha strizzato l'occhio al Napoli in caso di ritorno in Italia Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alejandro ', calciatore del Siviglia, ha parlato del suo futuro. L'argentino ha strizzato l'occhio alin caso di ritorno in

Advertising

Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Il Papu Gomez pensa oltre il calcio: 'Le criptovalute e gli NFT sono il futuro' - TuttoMercatoWeb : Il Papu Gomez pensa oltre il calcio: 'Le criptovalute e gli NFT sono il futuro' - Giovannizeta88 : RT @CB_Ignoranza: “Dove giocherei in Italia? Dico il #Napoli. Napoli mi è sempre piaciuta per il legame con Diego, per come tratta gli arge… - gobboisback : RT @CB_Ignoranza: “Dove giocherei in Italia? Dico il #Napoli. Napoli mi è sempre piaciuta per il legame con Diego, per come tratta gli arge… - CB_Ignoranza : “Dove giocherei in Italia? Dico il #Napoli. Napoli mi è sempre piaciuta per il legame con Diego, per come tratta gl… -