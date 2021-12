Papu Gomez: «Scudetto all’Atalanta sarebbe straordinario. Ritorno in Italia? Al Napoli…» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il fantasista del Siviglia Gomez si è raccontato in una intervista a La Gazzetta dello Sport Il Papu Gomez, fantasista del Siviglia, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua esperienza in Spagna, della lotta Scudetto in Serie A e del possibile Ritorno in Italia. SIVIGLIA E ATALANTA IN EUROPA LEAGUE – «So che può succedere e, se capita, gioco: è il mio lavoro. Sarei contento perché abbraccerei tanti amici, che non ho salutato quando sono andato via». SALUTO GASPERINI – «Certo, il saluto non si toglie mai… e poi io rispetto tutti». FUTURO PROCURATORE – «Questo mondo mi piace ma io non voglio morire di calcio. A oggi, dico: non sarò un allenatore. Basta viaggi, alberghi, ritiri. Mi piace di più l’idea di fare il procuratore oppure di andare in tv. Ma ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il fantasista del Sivigliasi è raccontato in una intervista a La Gazzetta dello Sport Il, fantasista del Siviglia, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua esperienza in Spagna, della lottain Serie A e del possibilein. SIVIGLIA E ATALANTA IN EUROPA LEAGUE – «So che può succedere e, se capita, gioco: è il mio lavoro. Sarei contento perché abbraccerei tanti amici, che non ho salutato quando sono andato via». SALUTO GASPERINI – «Certo, il saluto non si toglie mai… e poi io rispetto tutti». FUTURO PROCURATORE – «Questo mondo mi piace ma io non voglio morire di calcio. A oggi, dico: non sarò un allenatore. Basta viaggi, alberghi, ritiri. Mi piace di più l’idea di fare il procuratore oppure di andare in tv. Ma ...

