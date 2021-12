Papa nomina mons. Rolandas Makrickas commissario a Santa Maria Maggiore (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Makrickas sarà affiancato da una Commissione composta dai rappresentanti del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e della Segreteria per l'Economia Leggi su rainews (Di mercoledì 15 dicembre 2021)sarà affiancato da una Commissione composta dai rappresentanti del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e della Segreteria per l'Economia

Advertising

vaticannews_it : #15dicembre #Vaticano Si tratta di monsignor Rolandas Makrickas, finora in servizio in Segreteria di Stato. Dovrà c… - fabiobellentani : RT @SalvoCernuzio: Si tratta di monsignor Rolandas Makrickas, finora in servizio in Segreteria di Stato. Dovrà curare la gestione economica… - SalvoCernuzio : Si tratta di monsignor Rolandas Makrickas, finora in servizio in Segreteria di Stato. Dovrà curare la gestione econ… - andreastoolbox : Papa nomina mons. Rolandas Makrickas commissario a Santa Maria Maggiore - Rai News - Agricolturabio1 : RT @annamariamoscar: Ha 11 anni e da cinque assiste il papà malato di Alzheimer: Mattarella lo nomina “Alfiere della Repubblica” https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa nomina Papa nomina mons. Rolandas Makrickas commissario a Santa Maria Maggiore "Per rispondere alle particolari complessità della gestione economica e finanziaria del Capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, acuite dalla diffusione della pandemia", il Papa ha ...

Schneider, Nitoglia, Siscoe, Salza, Cavalcoli: l'assurdo tradizionalismo legittimista di Bergoglio ... ma spianano la strada a un prossimo conclave invalido (con 80 cardinali di nomina antipapale) che ... Come ormai ben sapete, papa Benedetto si è auto - esiliato in sede impedita lasciando che i ...

Papa nomina mons. Rolandas Makrickas commissario a Santa Maria Maggiore Rai News Un monsignore lituano commissario straordinario del Capitolo di Santa Maria Maggiore Papa Francesco commissaria il Capitolo di Santa Maria Maggiore, in particolare per quanto riguarda la gestione finanziaria, e nomina il successore di monsignor Alberto Perlasca alla guida della sezion ...

Papa: nomina mons. Rolandas Makrickas commissario a Santa Maria Maggiore Makrickas sarà affiancato da una Commissione composta dai rappresentanti del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e della Segreteria per l'Economia ...

"Per rispondere alle particolari complessità della gestione economica e finanziaria del Capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, acuite dalla diffusione della pandemia", ilha ...... ma spianano la strada a un prossimo conclave invalido (con 80 cardinali diantipapale) che ... Come ormai ben sapete,Benedetto si è auto - esiliato in sede impedita lasciando che i ...Papa Francesco commissaria il Capitolo di Santa Maria Maggiore, in particolare per quanto riguarda la gestione finanziaria, e nomina il successore di monsignor Alberto Perlasca alla guida della sezion ...Makrickas sarà affiancato da una Commissione composta dai rappresentanti del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e della Segreteria per l'Economia ...