Pallanuoto | Serie A1 2021-2022 | rinviate Quinto-Milano Metanopoli e Salerno-Ortigia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Arriva l’ufficialità di due rinvii nella prossima giornata diA1di: a causa di alcune positività da Covid-19 riscontrate nelle squadre di Iren Genovae Rari Nantes, sonoa data da destinarsi Iren Genova-Waterpoloe Rari Nantes-Cc. Per queste formazioni, così come per Pro Recco ed Anzio, che hanno giocato l’anticipo della 12ma giornata domenica 12 dicembre, l’appuntamento per quanto riguarda il massimo campionato è al, con la ripresa fissata per sabato 8 gennaio. Le altre quattro gare si disputeranno come da programma sabato 18 dicembre.A1 ...