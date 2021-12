Pallanuoto | Champions League 2021-2022 | OSC Budapest-Pro Recco 8-14 Campioni d’Europa sempre a punteggio pieno

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Prosegue con una vittoria esterna che vale la conferma del primato in solitaria ail cammino della Pronella prima fase a gironi delladi: nel match della quinta giornata del Girone B, la compagine italiana vince fuori casa per 8-14 contro i magiari dell’OSC. Iscavano un solco già durante il primo quarto di gara, chiuso in vantaggio dalla Proper 2-5, poi i liguri controllano arrivando a metà gara sul 3-6. Nella terza frazione il gap si amplia ancora fino al 6-10, infine nell’ultimo quarto i liguri allungano fino all’8-14 finale. Sugli scudi Ivovic, autore di tre reti, mentre Zalanki, ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @SkySport: Champions pallanuoto, segui ora OSC Budapest-Pro Recco su Sky Sport Action #SkySport @prorecco #ProRecco - SkySport : Champions pallanuoto, segui ora OSC Budapest-Pro Recco su Sky Sport Action #SkySport @prorecco #ProRecco - SkySport : Pro Recco in Ungheria contro l’OSC Budapest Alle 19:00 LIVE su Sky Sport Action #SkySport #Pallanuoto @prorecco… - genovatoday : Champions League, la Pro Recco vola a Budapest senza mister Sukno - SkySport : Champions pallanuoto, 5^ giornata: Brescia e Pro Recco su Sky #SkySport -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Champions

Su Sky appuntamento con lae con i match della LENLeague 2021/2022. Su Sky e in streaming su NOW le partite, in casa e in trasferta, delle due squadre italiane impegnate nella fase a gironi, la Pro Recco ,...... streaming su Rai Play 18.30 Calcio, Bundesliga: Borussia Moenchengladbach - Eintracht Francoforte " Diretta tv su Sky Sport Uno, streaming su Sky Go e NowTV 18.30League: ...Doppio appuntamento con la Len Champions League: in acqua per la quinta giornata le due italiane. Dopo la trasferta delll' AN .... Incontro in diretta su Sky Sport Action a partire dalle ore 19 . I ca ...E’ bastato che scattasse il semaforo verde perché il motore dei Campionati della Lega Dilettanti PallanuotoItalia rombasse a pieni giri ...