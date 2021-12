Pallanuoto, Champions League 2021/2022: la Pro Recco stende 14-8 l’OSC Budapest (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Splende la Pro Recco nella quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022 di Pallanuoto. Nel Gruppo B i liguri sconfiggono con un netto 14-8 gli ungheresi dell’OSC Budapest in trasferta. Decisiva per i campioni d’Europa la tripletta del capitano Ivovic. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Splende la Pronella quinta giornata della fase a gironi delladi. Nel Gruppo B i liguri sconfiggono con un netto 14-8 gli ungheresi delin trasferta. Decisiva per i campioni d’Europa la tripletta del capitano Ivovic. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Pallanuoto, #ChampionsLeague: la #ProRecco stende per 14-8 l'OSC #Budapest - BlAd : RT @BabboleoNews: #Pallanuoto. Nella quinta giornata di Champions League, Pro Recco vincente in casa dell'Osc #Budapest per 8-14. Biancocel… - BabboleoNews : #Pallanuoto. Nella quinta giornata di Champions League, Pro Recco vincente in casa dell'Osc #Budapest per 8-14. Bia… - OA_Sport : I liguri infilano la quinta vittoria - TuttoQuaNews : RT @SkySport: Champions pallanuoto, segui ora OSC Budapest-Pro Recco su Sky Sport Action #SkySport @prorecco #ProRecco -