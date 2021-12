Palazzo Morando celebra Wonder Woman

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ottant’anni e non sentirli. Sono quelli di, celebre eroina dei fumetti e del cinema, «bella come Afrodite, saggia come Atena, con la velocità di Mercurio e la forza di Ercole», così come la definisce il suo ideatore, lo psicologo americano William Moulton Marston in All Star Comics #8, nel 1941. A lei è dedicata la mostra aa Milano, la prima esposizione in Italia rivolta all’eroina femminile dell’universo DC. Ideata per l’editoria,diventa negli anni Settanta una serie televisiva di successo (a interpretarla era Lynda Carter) e più recentemente conquista il grande schermo con i film “” (2017) e “1984” (2020). Non solo. In lei e nei suoi superpoteri c’è ...