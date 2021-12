Oroscopo di Paolo Fox 16 dicembre: questo giovedì amore e lavoro al top (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ariete – Buone notizie in amore: le prossime 3 giornate sono favorevoli, attenzione, però: non sono escluse crisi. Sul lavoro sono previsti progetti importanti entro la primavera. Toro – Buona giornata in amore, la Luna è nel vostro segno. Sul lavoro cercate di tenere i nervi sotto controllo, ma Marte non è più contrario. Gemelli – In amore sono previste molto novità a partire da domani. Sul lavoro qualcuno ha già cambiato gruppo con risvolti positivi. Cancro – Giornata positiva in amore, vi sentite energici. Sul lavoro accordi che possono essere vantaggiosi, entro aprile ne andrà rivisto uno. Oroscopo di Paolo Fox, clicca qui ed entra nel gruppo L’Oroscopo di Paolo Fox sul tuo ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ariete – Buone notizie in: le prossime 3 giornate sono favorevoli, attenzione, però: non sono escluse crisi. Sulsono previsti progetti importanti entro la primavera. Toro – Buona giornata in, la Luna è nel vostro segno. Sulcercate di tenere i nervi sotto controllo, ma Marte non è più contrario. Gemelli – Insono previste molto novità a partire da domani. Sulqualcuno ha già cambiato gruppo con risvolti positivi. Cancro – Giornata positiva in, vi sentite energici. Sulaccordi che possono essere vantaggiosi, entro aprile ne andrà rivisto uno.diFox, clicca qui ed entra nel gruppo L’diFox sul tuo ...

