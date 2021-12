Oroscopo di Branko 16 dicembre: concentrati su salute e amore questo giovedì (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ariete – Cercate di stare attenti alle persone che vi circondano perché il loro calore per voi sarà un piacere. Meglio allontanare le cattive abitudini, perché potrebbero avere delle brutte conseguenze sulla vostra vita! Toro – Oggi siete più onesti che mai, ma a volte dovete capire che non serve a nulla cercare il perché nei dettagli futili. Siete nervosi quello sì, perché siete stanchi: che ne dite di una pausa? Gemelli – Oggi siete molto tranquilli e ispirate fiducia alle persone che vi circondano. Siete molto energici e questo vi aiuterà ad agire in modo costruttivo: cercate di non disperarvi e di andare avanti per la vostra strada! Cancro – Oggi bisogna fare una scelta importante per fare chiarezza nella vostra vita. E’ bene mantenere calma e sangue freddo! Oroscopo di Branko, clicca qui ed entra nel ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ariete – Cercate di stare attenti alle persone che vi circondano perché il loro calore per voi sarà un piacere. Meglio allontanare le cattive abitudini, perché potrebbero avere delle brutte conseguenze sulla vostra vita! Toro – Oggi siete più onesti che mai, ma a volte dovete capire che non serve a nulla cercare il perché nei dettagli futili. Siete nervosi quello sì, perché siete stanchi: che ne dite di una pausa? Gemelli – Oggi siete molto tranquilli e ispirate fiducia alle persone che vi circondano. Siete molto energici evi aiuterà ad agire in modo costruttivo: cercate di non disperarvi e di andare avanti per la vostra strada! Cancro – Oggi bisogna fare una scelta importante per fare chiarezza nella vostra vita. E’ bene mantenere calma e sangue freddo!di, clicca qui ed entra nel ...

