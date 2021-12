Oroscopo di Barbanera 15 dicembre | le stelle di questo mercoledì

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ariete (21/3 – 20/4) – Prevenire eventuali problemi è sempre meglio. Imparate a fare valutazioni e bilanci, prima di intraprendere qualunque impresa. L'avvedutezza è tutto. Toro (21/4 – 20/5) – Se in famiglia si respira aria di tensione per via della quadratura della Luna con Saturno, è perché avete bisogno di maggiori spazi e indipendenza. Gemelli (21/5 – 21/6) – Superate con un sorriso un piccolo conflitto emotivo. Via il risentimento, e intraprendete la strada del perdono. Siete più sereni,è sicuro. Cancro (22/6 – 22/7) – Un nuovo interesse o una nuova conoscenza riaccendono in voi l'entusiasmo, che porterete volentieri anche nei compiti meno gratificanti.