Orio al Serio | inaugurata la nuova area Schengen dell’aeroporto

L'amministratrice delegata di Rfi Vera Fiorani - usando i poteri commissariali - ha convocato la Conferenza di serv… - Orio al Serio, costretti a lavorare per 300 euro gli operai della Dhl si incatenano - #DHL Operai e operaie con @adlcobas incatenati ai cancelli del magazzino di Orio al Serio (#Bergamo) contro il trasferi… - Orio al Serio, costretti a lavorare per 300 euro gli operai della Dhl si incatenano - Dhl arriva al D'Annunzio, operai si incatenano a Orio al Serio

Alle 6 di martedì 14 dicembre è ripreso lo sciopero di una parte dei lavoratori, all'esterno della Dhl dial(Bergamo). I manifestanti hanno dato vita a un nuovo presidio durante il quale alcuni addetti si sono incatenati ai cancelli dell'azienda per protesta. I lavoratori contestano la ......3 % superiore anche quella della Germania intanto alcuni lavoratori alla DHL dialBergamo si sono incatenati ai cancelli dell'azienda per protesta degli operai si troveranno costretti a ...Non è stato previsto alcun licenziamento e a ciascun lavoratore è stata offerta una soluzione concreta e adeguata alle singole esigenze personali. Orio al Serio (Bergamo) - I lavoratori si sono presen ...I manifestanti hanno dato vita a un nuovo presidio durante il quale alcuni addetti si sono incatenati ai cancelli dell'azienda per protesta. La sigla sindacale ha poi invitato «lavoratrici, lavoratori ...