Oppo: all’Inno Day 2021 annunciati gli Air Glass ed il nuovo processore neurale MariSiliconX (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oppo, il brand cinese che opera nel campo degli smart devices, durante il primo giorno dell’INNO Day 2021 ha presentato le sue prime novità per il 2022. Il primo annuncio vede protagonista il MariSilicon X, un processore neurale (NPU), con architettura a 6nm, dedicato all’imaging sviluppato da Oppo stesso per la sua prossima generazione di smartphone Find X, in arrivo nel primo trimestre del 2022. Il nuovo chip è stato sviluppato per dare il massimo sia dal punto di vista prestazionale di calcolo (la cancellazione del rumore tramite AI è fino a 20 volte più veloce rispetto all’attuale top di gamma di Oppo) sia dal punto di vista dei consumi, grazie anche all’architettura multilivello della memoria che permette di evitare cicli inutili di lettura e scrittura. Grazie al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021), il brand cinese che opera nel campo degli smart devices, durante il primo giorno dell’INNO Dayha presentato le sue prime novità per il 2022. Il primo annuncio vede protagonista il MariSilicon X, un(NPU), con architettura a 6nm, dedicato all’imaging sviluppato dastesso per la sua prossima generazione di smartphone Find X, in arrivo nel primo trimestre del 2022. Ilchip è stato sviluppato per dare il massimo sia dal punto di vista prestazionale di calcolo (la cancellazione del rumore tramite AI è fino a 20 volte più veloce rispetto all’attuale top di gamma di) sia dal punto di vista dei consumi, grazie anche all’architettura multilivello della memoria che permette di evitare cicli inutili di lettura e scrittura. Grazie al ...

Advertising

fainformazione : Oppo esordisce negli smartphone pieghevoli col nuovo Find N L'evento più atteso della settimana si è concretizzato… - fainfoscienza : Oppo esordisce negli smartphone pieghevoli col nuovo Find N L'evento più atteso della settimana si è concretizzato… - infoitscienza : All’Inno Day 2021 OPPO svela MariSilicon X, la sua prima NPU proprietaria - TuttoAndroid : All’Inno Day 2021 OPPO svela MariSilicon X, la sua prima NPU proprietaria - fisco24_info : Oppo non si ferma più: ecco gli occhiali per la realtà assistita e nuovo chip per l’Ai: Agli INNO Day 2021 presenta… -

Ultime Notizie dalla rete : Oppo all’Inno Oppo: all’Inno Day 2021 annunciati gli Air Glass ed il nuovo processore neurale MariSiliconX Il Fatto Quotidiano