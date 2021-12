Open day vaccinale ad Avellino | ecco le nuove date

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDa domani 16 dicembre a partire dalle ore 9.00 sarà aperta la piattaforma per la prenotazione delle vaccinazioni prima dose e terza dose “booster” e “addizionale” presso i Centro Vaccinali attivi a partire dal 17 dicembre fino a giovedì 23 dicembre. I cittadini potranno prenotarsi, sino ad esaurimento posti disponibili, presso i Centri Vaccinali attivi accedendo al link https:/dayvaccini.soresa.it/ Si ricorda che la dose “booster” può essere somministrata, a partire dai 18 anni, ad almeno 5 mesi dal completamento del ciclo. Si ricorda, inoltre, che la dose “addizionale” può essere somministrata ai soggetti trapiantati e immunocompromessi ad almeno 28 giorni dall’ultima dose. Si precisa che per la somministrazione delle seconde dosi e delle terze dosi “booster” e “addizionale” del personale scuola si procederà ...

... al piano terra dell'ex Pronto Soccorso presso l'Ospedale Florenzo Iaja, dal 18.12.2021 al 19.12.2021, ore 9.30 alle 17.30, due giornate '- Richiami' per la somministrazione delle Dosi ...... per rafforzare un ecosistema virtuoso che, anche grazie a processi diInnovation , può alzare ... UniCredit, il 14 dicembre scatta il TechEd è anche in quest'ottica che si inserisce l' Italy ...Il 18 e il 19 dicembre, a Conversano ci saranno gli "Open Day-Richiami": le terze dosi potranno essere somministrate ai residenti, al personale scolastico, alle forze dell'ordine e ai volontari della ...Partiranno domani con un Open day, programmato a Cagliari, le vaccinazioni anti-Covid in età pediatrica. Le somministrazioni ai nati dal 2010 al 2016, che abbiano già compiuto 5 anni, si terranno dall ...