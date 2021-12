Omicron, vaccino anti-tsunami: da settembre nuova campagna. Farmaci aggiornati pronti entro tre mesi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Corriamo a proteggerci con il richiamo. Ma prepariamoci a settembre per una nuova campagna vaccinale con prodotti aggiornati per la Omicron. Salvo che la situazione non precipiti e non sia necessario... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Corriamo a proteggerci con il richiamo. Ma prepariamoci aper unavaccinale con prodottiper la. Salvo che la situazione non precipiti e non sia necessario...

Advertising

rtl1025 : ?? Due dosi del #vaccino anti-Covid di #Pfizer offrono circa il 70% di protezione contro la malattia grave da varian… - myrtamerlino : Solo 15 Paesi africani su 54 hanno superato il 10% di vaccinazioni. Proprio lì dove è nata #Omicron. Come pensiamo… - europainitalia : Stiamo affrontando un altro Natale in pandemia, ma siamo più preparati a combattere il virus. Oltre il 66% degli… - SItI_leadership : RT @RobiVil: La notizia che il #vaccino cinese Coronavac sembra non funzionare contro #Omicron è forse la peggiore di questo periodo (ed è… - PulcinoRossoner : RT @davcarretta: Ursula von der Leyen: “Per metà gennaio Omicron sarà la variante dominante in Europa”. Ma “abbiamo contratti che prevedo… -