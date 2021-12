Omicron, il Centro europeo per le malattie: “Vaccini non basteranno a prevenire l’impatto, troppi Paesi con quota bassa di immunizzati” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella situazione attuale “la sola vaccinazione non consentirà di prevenire l’impatto” della variante Omicron, perché “non ci sarà tempo per colmare le lacune vaccinali ancora esistenti”. È quindi “urgente” intraprendere “azioni forti” per “ridurre la trasmissione” e “alleviare il pesante fardello sui sistemi sanitari”, proteggendo così i più vulnerabili nei prossimi mesi. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) lancia l’alert definitivo in vista dell’ondata della nuova variante sul Vecchio Continente, dove con ogni probabilità prenderà definitivamente piede a cavallo tra la fine del 2021 e il nuovo anno. “I Paesi hanno diverse opzioni di risposta in vista delle festività natalizie nella situazione attuale”, ha affermato la direttrice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella situazione attuale “la sola vaccinazione non consentirà di” della variante, perché “non ci sarà tempo per colmare le lacune vaccinali ancora esistenti”. È quindi “urgente” intraprendere “azioni forti” per “ridurre la trasmissione” e “alleviare il pesante fardello sui sistemi sanitari”, proteggendo così i più vulnerabili nei prossimi mesi. Ilper la prevenzione e il controllo delle(Ecdc) lancia l’alert definitivo in vista dell’ondata della nuova variante sul Vecchio Continente, dove con ogni probabilità prenderà definitivamente piede a cavallo tra la fine del 2021 e il nuovo anno. “Ihanno diverse opzioni di risposta in vista delle festività natalizie nella situazione attuale”, ha affermato la direttrice ...

