Olimpiadi Pechino 2022, Malagò: “Speriamo che la Rai riesca ad acquisire i diritti tv” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha commentato l’assegnazione dei diritti tv per quanto riguarda le Olimpiadi di Pechino 2022: “Il Cio e tutto il mondo dello sport tifano per la Rai. Sarebbe molto importante acquisire i diritti tv visto che è prevista la consegna della bandiera olimpica e soprattutto il passaggio di consegne con Milano Cortina“. Malagò, presidente anche della Fondazione Milano Cortina 2026, ha concluso: “Auspichiamo che la trattativa vada a buon fine“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il presidente del Coni Giovanniha commentato l’assegnazione deitv per quanto riguarda ledi: “Il Cio e tutto il mondo dello sport tifano per la Rai. Sarebbe molto importantetv visto che è prevista la consegna della bandiera olimpica e soprattutto il passaggio di consegne con Milano Cortina“., presidente anche della Fondazione Milano Cortina 2026, ha concluso: “Auspichiamo che la trattativa vada a buon fine“. SportFace.

