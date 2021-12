Olimpiadi Pechino 2022, Arianna Fontana conferma partecipazione: “Sarà la mia quinta olimpiade” (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Dire che sto vivendo un mix di emozioni diverse in questo momento è riduttivo… È appena stata annunciata la composizione della squadra che prenderà parte alle Olimpiadi di Pechino 2022. Ebbene si, la sottoscritta va alla sua 5a olimpiade!!!”. Comincia così il post con cui Arianna Fontana commenta l’annuncio della composizione della squadra di short track che parteciperà ai prossimi Giochi Olimpici invernali. Per la leggenda azzurra si tratta della quinta partecipazione alla competizione a cinque cerchi. Fontana poi non risparmia un velo di critica, spiegando: “Sono un po’ delusa e frustrata che questa decisione sia già stata presa, non manca tanto alle Olimpiadi certo, ma c’era ancora del tempo, tempo da dare alla ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Dire che sto vivendo un mix di emozioni diverse in questo momento è riduttivo… È appena stata annunciata la composizione della squadra che prenderà parte alledi. Ebbene si, la sottoscritta va alla sua 5a!!!”. Comincia così il post con cuicommenta l’annuncio della composizione della squadra di short track che parteciperà ai prossimi Giochi Olimpici invernali. Per la leggenda azzurra si tratta dellaalla competizione a cinque cerchi.poi non risparmia un velo di critica, spiegando: “Sono un po’ delusa e frustrata che questa decisione sia già stata presa, non manca tanto allecerto, ma c’era ancora del tempo, tempo da dare alla ...

Advertising

sportface2016 : #ShortTrack, Arianna #Fontana conferma: 'Sarò a #Beijing2022, sarà la mia quinta Olimpiade' - OA_Sport : Chiara presa di posizione del presidente del CIO - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Offerti 72 milioni di euro contro gli 80 pretesi da Discovery per l’esclusiva dei Giochi invernali di Pechino a febbraio e… - marcoranieri72 : RT @LaVeritaWeb: Offerti 72 milioni di euro contro gli 80 pretesi da Discovery per l’esclusiva dei Giochi invernali di Pechino a febbraio e… - Nicola89144151 : Domani alle 16:30 il CDA Rai che stabilirà se verranno acquisiti i diritti in chiaro delle Olimpiadi di Pechino '22… -