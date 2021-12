Ok Antitrust Ue ad aiuti Italia a Pmi per banda larga (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Commissione europea ha approvato il regime Italiano di voucher, per un totale di 610 milioni di euro, per aiutare le piccole e medie imprese ad accedere ai servizi a banda larga ad alta velocità. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Commissione europea ha approvato il regimeno di voucher, per un totale di 610 milioni di euro, per aiutare le piccole e medie imprese ad accedere ai servizi aad alta velocità. ...

