Oggi la conferenza di Aguero per l’addio al calcio. Presente anche Guardiola (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Attaccante del Barcellona Sergio Aguero alle 12:00 parlerà in conferenza stampa al Camp Nou per annunciare l’addio al calcio, per via dell’aritmia rilevata nei mesi scorsi. Sarà Presente anche Pep Guardiola, tecnico che ha allenato l’argentino al Manchester City. E secondo quanto riportato da Catalunya Radio, con Guardiola dovrebbe esserci anche Txiki Begiristain, direttore tecnico del club inglese. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Attaccante del Barcellona Sergioalle 12:00 parlerà instampa al Camp Nou per annunciareal, per via dell’aritmia rilevata nei mesi scorsi. SaràPep, tecnico che ha allenato l’argentino al Mster City. E secondo quanto riportato da Catalunya Radio, condovrebbe esserciTxiki Begiristain, direttore tecnico del club inglese. SportFace.

