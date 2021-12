Oggi è il mio 70° compleanno e per raccontarmi ho scelto il video dove ero seduto sulle strisce pedonali di Abbey Road (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Red Ronnie seduto sulle strisce pedonali di Abbey Road a Londra nel 1984 mentre le auto lo sfiorano Il giorno del compleanno è sempre un inizio di un nuovo cerchio di vita. Quando poi fai cifra tonda è ancora più importante. Io da Oggi ho 70 primavere e, visto che lo scriveranno i giornali e cercheranno di chiedermi cosa si prova, ho deciso di fare un articolo che allegherò a quanti mi manderanno messaggi o mi chiederanno commenti. Non ho mai sentito l’età anagrafica. Quando ero piccolo la solitudine mi ha fatto crescere in fretta. Quando sei solo, o perché abiti in campagna e non hai compagni di giochi o perché poi ti ritrovi in seminario per quattro anni, o in una scuola di ragioneria dove ti senti diverso dagli altri, cresci in ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Red Ronniedia Londra nel 1984 mentre le auto lo sfiorano Il giorno delè sempre un inizio di un nuovo cerchio di vita. Quando poi fai cifra tonda è ancora più importante. Io daho 70 primavere e, visto che lo scriveranno i giornali e cercheranno di chiedermi cosa si prova, ho deciso di fare un articolo che allegherò a quanti mi manderanno messaggi o mi chiederanno commenti. Non ho mai sentito l’età anagrafica. Quando ero piccolo la solitudine mi ha fatto crescere in fretta. Quando sei solo, o perché abiti in campagna e non hai compagni di giochi o perché poi ti ritrovi in seminario per quattro anni, o in una scuola di ragioneriati senti diverso dagli altri, cresci in ...

