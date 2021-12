Oggi 15 dicembre preghiamo Santa Maria Crocifissa di Rosa che si dedica alle donne sole (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Religiosa, fondatrice delle Ancelle della Carità, donò se stessa ed i suoi beni per la sussistenza materiale del prossimo, rivolgendo una particolare attenzione alle donne in difficoltà. Una cura che non sia solo materiale ma anche spirituale. In particolare, insegna loro un mestiere, in particolare a coloro che sono sole ed abbandonate. 15 dicembre: Maria L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Religiosa, fondatrice delle Ancelle della Carità, donò se stessa ed i suoi beni per la sussistenza materiale del prossimo, rivolgendo una particolare attenzionein difficoltà. Una cura che non sia solo materiale ma anche spirituale. In particolare, insegna loro un mestiere, in particolare a coloro che sonoed abbandonate. 15L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

Avvenire_Nei : 13 dicembre. Papa Francesco è sacerdote da 52 anni - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Crisanti: “Troppi mix, non si sa la durata dei vaccini”. “Immuni” non immuni, la “Carta verde” crea… - trentinovolley : ?????? | IERI… OGGI! ? Matey #Kaziyski e Daniele #Lavia 22 dicembre 2012 - 12 dicembre 2021 ? #?? #TRENTINONELCUORE - Mara1781 : RT @gianluca826: OGGI 14 DICEMBRE 2021 LE FORZE DELL'ORDINE E FORZE ARMATE IN PIAZZA CONTRO L'OBBLIGO VACCINALE. Piazza bocca della verita'… - ImRocksss : Oggi Mercoledì 15 Dicembre #noQUIRISILVIO #facciamorete -