Obbligo vaccino, presidi Anp: scuola ha retto, Super App funziona (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "Da oggi vige l`Obbligo vaccinale per il personale della scuola che, lo ricordiamo, è in larga parte già immunizzato. Al momento la situazione, escluso qualche fisiologico caso particolare, sembra essere sotto controllo e la Super App messa ieri a disposizione delle scuole sta funzionando. Per situazioni peculiari, come esenzioni dall`Obbligo o chi ha contratto la malattia, si procede con la normale applicazione". Lo dice all'agenzia Askanews Antonello Giannelli, presidente nazionale dell'Associazione nazionale presidi."Anche se è doveroso aspettare la pubblicazione di statistiche ufficiali - continua Giannelli - possiamo dire che, pur con qualche problema prontamente risolto e con qualche caso in più di assenza per malattia, la scuola ha retto ancora ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "Da oggi vige l`vaccinale per il personale dellache, lo ricordiamo, è in larga parte già immunizzato. Al momento la situazione, escluso qualche fisiologico caso particolare, sembra essere sotto controllo e laApp messa ieri a disposizione delle scuole stando. Per situazioni peculiari, come esenzioni dall`o chi ha contratto la malattia, si procede con la normale applicazione". Lo dice all'agenzia Askanews Antonello Giannelli, presidente nazionale dell'Associazione nazionale."Anche se è doveroso aspettare la pubblicazione di statistiche ufficiali - continua Giannelli - possiamo dire che, pur con qualche problema prontamente risolto e con qualche caso in più di assenza per malattia, lahaancora ...

