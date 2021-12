Obbligo vaccinale Ue, domani confronto tra leader (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Obbligo vaccinale sul tavolo dell’Unione europea. I capi di Stato e di governo dell’Ue domani a Bruxelles si confronteranno anche sull’opportunità di introdurre o meno nei singoli Stati membri dell’Ue l’Obbligo di vaccinarsi contro la Covid-19. “Ci si può attendere che la questione venga affrontata” nel Consiglio Europeo, spiega un alto funzionario Ue. “E’ possibile che ci sia uno scambio su questo” durante il dibattito domattina sulla situazione epidemiologica, prevede la fonte, ricordando che decisioni in questo campo non sono di competenza dell’Ue, ma esclusivamente degli Stati nazionali. Stamani la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che aveva già aperto alla discussione sull’Obbligo vaccinale, ha sottolineato, a Strasburgo, che il “prezzo” che l’Europa ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021)sul tavolo dell’Unione europea. I capi di Stato e di governo dell’Uea Bruxelles si confronteranno anche sull’opportunità di introdurre o meno nei singoli Stati membri dell’Ue l’di vaccinarsi contro la Covid-19. “Ci si può attendere che la questione venga affrontata” nel Consiglio Europeo, spiega un alto funzionario Ue. “E’ possibile che ci sia uno scambio su questo” durante il dibattito domattina sulla situazione epidemiologica, prevede la fonte, ricordando che decisioni in questo campo non sono di competenza dell’Ue, ma esclusivamente degli Stati nazionali. Stamani la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che aveva già aperto alla discussione sull’, ha sottolineato, a Strasburgo, che il “prezzo” che l’Europa ...

