Obbligo vaccinale | mille poliziotti si ribellano alla Lamorgese | sospesi dal servizio e senza stipendio

Per il personale scolastico nell'ambito dell'Obbligo vaccinale la malattia è una causa di esclusione ma questo non avviene per i poliziotti che risultano così discriminati da questo punto di vista. È una delle contraddizioni evidenziate dal segretario generale del Coisp Domenico Pianese, in una lettera inviata al capo della Polizia, Lamberto Giannini, e alla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. mille agenti di polizia andranno senza stipendio «Un altro problema – spiega Pianese – è l'azzeramento dello stipendio, che non coinvolge solo il dipendente ma anche le loro famiglie. Abbiamo chiesto che a queste famiglie venga riconosciuto l'assegno alimentare in misura pari a circa la metà dello stipendio, oltre agli ...

