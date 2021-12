Obbligo vaccinale docenti e Ata, tutto quello che è necessario sapere (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Da oggi, mercoledì 15 dicembre, scatta l'Obbligo vaccinale per il personale scolastico. Stabilito dal decreto del 26 novembre l’Obbligo riguarda anche la terza dose (in pratica si dovrà avere il super Green pass). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Da oggi, mercoledì 15 dicembre, scatta l'per il personale scolastico. Stabilito dal decreto del 26 novembre l’riguarda anche la terza dose (in pratica si dovrà avere il super Green pass). L'articolo .

