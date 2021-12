Obbligo vaccinale docenti e Ata: “cosa fare con personale esentato e assenze per malattia?” a chiederlo la FLCGIL (Di mercoledì 15 dicembre 2021) All’entrata in vigore della legge sull'Obbligo vaccinale per il personale scolastico restano molte questioni non chiarite e sono ancora carenti le indicazioni per la gestione da parte delle scuola. Solo un giorno prima dell’entrata in vigore, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato una circolare con l’annuncio della nuova piattaforma di verifica che permetterà di vedere dal sistema la posizione dei lavoratori rispetto alla vaccinazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 dicembre 2021) All’entrata in vigore della legge sull'per ilscolastico restano molte questioni non chiarite e sono ancora carenti le indicazioni per la gestione da parte delle scuola. Solo un giorno prima dell’entrata in vigore, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato una circolare con l’annuncio della nuova piattaforma di verifica che permetterà di vedere dal sistema la posizione dei lavoratori rispetto alla vaccinazione. L'articolo .

Advertising

GuidoDeMartini : ?? 15 DICEMBRE 2021: GIORNO NERO PER L’ITALIA ?? Da oggi entra in vigore l’obbligo vaccinale per insegnanti, FF.OO.… - Agenzia_Ansa : Scatta da domani l'obbligo vaccinale del personale della scuola, pronta la circolare con le indicazioni per i contr… - Agenzia_Ansa : Da domani obbligo vaccinale per militari e forze di polizia. L'inadempienza porterà all'immediata sospensione del s… - Anna302478978 : @osamundR Tg ...silenzio di tomba nessun accenno a questo strano incendio proprio all'indomani dell'obbligo vaccinale delle FF.OO - AnnaLizzy68 : RT @BrunoIncazzato: @liliaragnar Nel giorno dell'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per le forze dell'ordine, a Roma, presso la Caser… -