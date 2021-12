Obbligo vaccinale dal 15 dicembre: per chi, regole, sanzioni (Di mercoledì 15 dicembre 2021) A partire dal 15 dicembre scatta l’Obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori, prima su tutte il personale scolastico. A insegnanti, amministrativi e personale ATA si affiancano anche militari e Forze dell’ordine, così come la Polizia penitenziaria. Le nuove categorie si aggiungono a quelle dei sanitari e del personale delle Rsa, per le quali l’Obbligo era già in vigore. Per queste ultime, inoltre, sempre dal 15 dicembre sarà obbligatoria la somministrazione della terza dose di vaccino da effettuarsi seguendo le tempistiche dettate dal Ministero della Salute, ovvero a 5 mesi dalla seconda dose. Vediamo nel dettaglio le categorie alle quali si applica l’Obbligo vaccinale, chi è esente e a quali sanzioni si va incontro in caso di ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) A partire dal 15scatta l’per alcune categorie di lavoratori, prima su tutte il personale scolastico. A insegnanti, amministrativi e personale ATA si affiancano anche militari e Forze dell’ordine, così come la Polizia penitenziaria. Le nuove categorie si aggiungono a quelle dei sanitari e del personale delle Rsa, per le quali l’era già in vigore. Per queste ultime, inoltre, sempre dal 15sarà obbligatoria la somministrazione della terza dose di vaccino da effettuarsi seguendo le tempistiche dettate dal Ministero della Salute, ovvero a 5 mesi dalla seconda dose. Vediamo nel dettaglio le categorie alle quali si applica l’, chi è esente e a qualisi va incontro in caso di ...

