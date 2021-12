Nuovo stadio Cagliari, ancora rinviato l’inizio dei lavori (Di giovedì 16 dicembre 2021) Le procedure per arrivare all’inizio dei lavori del Nuovo stadio del Cagliari hanno subito una battuta d’arresto Come riporta il TG3 Sardegna ci sarebbero alcuni problemi per la conclusione delle procedure che porterebbero all’inizio dei lavori per il Nuovo stadio del Cagliari. Potrebbe lievitare fino a 120 milioni il costo per lo stadio, intanto la Regione risponde alla lettera del comune sul bisogno dei fondi, mancano almeno 30 milioni. L’hotel vista mare resta, ci sarà anche area congressi, ma il centro commerciale no. L’area destinata ai negozi è stata spazzata via. Il lievitare dei costi delle materie prime non perdona, il costo della nuova Unipol Domus potrebbe superare i 100 milioni di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Le procedure per arrivare aldeideldelhanno subito una battuta d’arresto Come riporta il TG3 Sardegna ci sarebbero alcuni problemi per la conclusione delle procedure che porterebbero aldeiper ildel. Potrebbe lievitare fino a 120 milioni il costo per lo, intanto la Regione risponde alla lettera del comune sul bisogno dei fondi, mancano almeno 30 milioni. L’hotel vista mare resta, ci sarà anche area congressi, ma il centro commerciale no. L’area destinata ai negozi è stata spazzata via. Il lievitare dei costi delle materie prime non perdona, il costo della nuova Unipol Domus potrebbe superare i 100 milioni di ...

